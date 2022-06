W tej dzielnicy Wałbrzycha nie ma ani jednego wolnego ogrodu działkowego! [ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

Jest takie wyjątkowe miejsce na mapie miasta, gdzie do każdego wolnego ogrodu działkowego jest kolejka chętnych do zagospodarowania go. Tutaj cenią odpoczynek i pracę na własnym skrawku zieleni.