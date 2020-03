W Wałbrzychu bedziemy mieli batalion Terytorialsów

W Wałbrzychu już w przyszłym roku ma stacjonować batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Będzie miał siedzibę w budynku przy ulicy Piotra Skargi 47-49, na granicy dzielnicy Podgórze i Śródmieścia. Na ostatniej sesji Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę o przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa tej nieruchomości po Publicznym Gimnazjum nr 3. Budynek zostanie oddany w użytkowanie Wojsku Polskiemu. Wartość budynku i przylegającej do niego działki to ponad 1,4 miliona złotych.

– O to, by Wałbrzych był jedną z siedzib Wojsk Obrony Terytorialnej zabiegaliśmy od kilkunastu miesięcy – mówił na sesji Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Dotychczas władze miasta proponowały wojskowym kilka lokalizacji do ulokowania siedziby batalionu. Między innymi obiekty po zlikwidowanym szpitalu dziecięcym na terenie dzielnicy Gaj oraz zlikwidowanym areszcie śledczym położonym w Śródmieściu. Także obiekt po zlikwidowanej szkole przy ul. Kombatantów w dzielnicy Stary Zdrój.

Obecny na sesji Rady Miejskiej pułkownik Artur Barański, dowódca 16. Brygady Obrony Terytorialnej z Wrocławia mówił, że przygotowania obiektu przy ulicy Piotra Skargi powinny ruszyć w przyszłym roku i pojawią się też wtedy w Wałbrzychu pierwsi żołnierze. Docelowo ma tu stacjonować 700 żołnierzy WOT i 50 żołnierzy zawodowych. Wałbrzyski batalion będzie częścią brygady z Wrocławia. Myślę, że do połowy 2022 roku rozpoczniemy szkolenie – stwierdził pułkownik Barański.

Odniósł się również do zagrożenia koronawirusem. Podkreślił bowiem, że Wojska Obrony Terytorialnej wspomagają lokalną społeczność. Także wobec zagrożenia epidemiologicznego.