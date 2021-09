W Wałbrzychu chcą szczepić więcej (w tym trzecią dawką), ale jest niewielu chętnych

W Wałbrzychu chcą szczepić więcej przeciw Covid-19, ale nie ma odpowiedniej ilości chętnych. Punkt szczepień na terenie Starej Kopalni, w którym jeszcze niedawno szczepiono ponad tysiąc osób dziennie, czynny jest tylko dwa dni w tygodniu – w poniedziałki i czwartki w godz. 8 – 18, a i tak tłumów tam nie ma. Słabo też wygląda akcja szczepień w szkołach.

– Na początku września uruchomiliśmy we wszystkich placówkach mobilne punkty szczepień. Musieliśmy je korygować, bo zainteresowanie jest bardzo małe – mówi Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha.

W mieście uczniów, czyli młodych ludzi w wieku 12-18 lat, zaszczepiło się dotąd zaledwie 2423. Trochę lepiej wygląda sytuacja w starszych grupach wiekowych, ale do uzyskania tzw. odporności zbiorowej jest jeszcze daleko. W Wałbrzychu obecnie w pełni zaszczepione są 56 133 osoby, co stanowi 51 procent mieszkańców.