W Wałbrzychu i powiecie było już 80 pożarów traw! Wszystkie to celowe podpalenia. Jakie kary za wypalanie traw? Adrianna Szurman

W Wałbrzychu i powiecie było już 80 pożarów traw! Wszystkie to celowe podpalenia. Do podpalaczy apelują strażacy, policjanci, Dolnośląska Izba Rolnicza. Te prośby nie pomagają. OSP Boguszów, OSP Gorce, OSP Zagórze, OSP Stare Bogaczowice, PSP, Dolnośląska Izba Rolnicza Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Wszystkie pożary traw w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim to celowe podpalenia. - Tylko do poniedziałku odnotowaliśmy ich aż 75 - mówi Tomasz Kwiatkowski, rzecznik prasowy KM PSP w Wałbrzychu. Niestety, także wczoraj do tej liczby doszło kilka kolejnych pożarów, dzisiaj od rana płoną trawy w Zagórzu Śląskim. Giną zwierzęta i owady. W kraju w pożarach traw zginęły już dwie osoby!