W Wałbrzychu jest najwięcej stulatków w przeliczeniu na liczbę mieszkańców! Wałbrzyszanie najbardziej długowieczni na Dolnym Śląsku

Wałbrzyski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaca najwięcej w regionie tzw. dodatkowych emerytur z racji ukończenia stu lat. Na Dolnym Śląsku osób, które mają za sobą już setne urodziny mieszka aż 176. Stulatków w województwie wyraźnie przybywa, bo przed rokiem było ich 121. W Wałbrzychu jest ich obecnie 54, w Legnicy 18, a we Wrocławiu 104. Jednak biorąc pod uwagę proporcje, czyli wielkość stolicy województwa i miasta pod Chełmcem, to Wałbrzych wypada zdecydowanie lepiej.

– Wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku i obowiązuje od 1 marca do końca lutego roku następnego, dlatego w każdym roku jest różna, ale raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Aby otrzymać to dodatkowe świadczenie wystarczy umieć ukończone 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Wypłata jest przyznawana automatycznie i jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wyjątkiem są osoby (przeważnie kobiety), które nie przepracowały w życiu ani jednego dnia i nie ma ich w systemie ZUS. One muszą złożyć wniosek. Do wniosku trzeba oczywiście dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

- To ważne szczególnie dla kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem oraz dziećmi i przez to nigdy nie pracowały, więc nie maja wypracowanej emerytury – dodaje Iwona Kowalska-Matis.