W Wałbrzychu odsłonięto pomnik Ayrtona Senny. Zdjęcia z uroczystości!

W Wałbrzychu w sobotę, 18 września oficjalnie odsłonięto pomnik Ayrtona Senny, brazylijskiego kierowcy wyścigowego, trzykrotnego mistrza świata Formuły 1. Senna był wielkim sportowcem, znakomitym kierowcą wyścigowym, ale był też wspaniałym człowiekiem. Pomagał potrzebującym, szczególnie dzieciom. Przekazywał na ten cel olbrzymie pieniądze. Pół roku przed śmiercią założył fundację. Niestety zmarł w Bolonii 1 maja 1994 roku po tragicznym wypadku podczas Grand Prix San Marino na torze Imola.

Powstanie monumentu, jako hołdu dla wielkiego sportowca i filantropa, to kolejna inicjatywa Jerzego Mazura, wielokrotnego mistrza Polski i Europy w wielu dyscyplinach motorsportu, a także pierwszego w historii Polaka na mecie Rajdu Dakar. Dzięki jego staraniom dokładnie sześć lat temu, w Wałbrzychu otwarto ulicę upamiętniającą wielkiego sportowca.

- Wydarzenie, związane z utworzeniem i odsłonięciem pomnika Senny przygotowuję od 3 lat, wkładam w nie całe swoje serce, emocje i energię. Pomnik jest hołdem dla najlepszego kierowcy wszech czasów, a przede wszystkim człowieka, który pomagał najbardziej potrzebującym, w szczególności dzieciom. Można zdobywać sławę, kolejne tytuły, ale dostrzegać innych, to rzecz niezwykła – mówił Jerzy Mazur, przedsiębiorca i kustosz Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych, które powstało ponad 22 lata temu.

- W swoim życiu zawodowym i sportowym poznałem wielu ludzi, których upamiętniam w Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych. Ale kiedy opowiadam o Ayrtonie, mówię głównie o tym, jakim był człowiekiem, co dawał potrzebującym, w większości anonimowo. Podkreślam działania Instytutu Ayrtona Senny na rzecz edukacji wielu milionów dzieci. Zawsze kończę ze wzruszeniem: żeby świat istniał, takich ludzi musi być więcej. Co będę zawsze podkreślał do moich ostatnich dni - dodaje.