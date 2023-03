W Wałbrzychu pamiętali o tych, którzy narażali własne życie ratując innych! Obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów!

Polacy pomagają zagrożonym, atakowanym

– Jesteśmy narodem, który żyje i funkcjonuje w oparciu o wartości. Musimy o tym mówić, musimy tę prawdę przypominać – mówił między innymi wiceminister.

Podkreślał bohaterstwo tysięcy Polaków, którzy pod czas okupacji niemieckiej ratowali zagrożonych zagładą Żydów, i co wielu przypłaciło życiem. Nawiązał też m.in. do postawy naszego narodu wobec tego co dzieje się obecnie na Ukrainie. Tu bowiem także opowiadamy się przeciwko agresji.