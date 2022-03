W Wałbrzychu przed wojną było kilka odkrytych basenów. Teraz to marzenie! Paweł Gołębiowski

Do lata zostało co prawda jeszcze kilka miesięcy, ale na pewno w tym czasie sytuacja nie zmieni się i w Wałbrzychu wybranie się na odkryty basen pozostaje w sferze marzeń. Niestety od kilku lat nie ma tu takiego kąpieliska. Kiedyś było jednak inaczej. Starsi wałbrzyszanie jeszcze to pamiętają. A przed II wojną światową ówcześni mieszkańcy naszego miasta mieli do dyspozycji kilka basenów na otwartym powietrzu. Zobaczcie jak wyglądały wtedy kąpieliska w dzielnicach Nowe Miasto i Podgórze. źródło: Fotopolska.eu