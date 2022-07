W Wałbrzychu stał dom z pianki montażowej, jedyna taka budowla na świecie! Pamiętacie?

Kilka lat temu w wałbrzyskiej dzielnicy Glinik pewien mieszkaniec naszego miasta wybudował dom z... pianki montażowej - jedyną w swoim rodzaju budowlę na świecie.

Właściwie był to cały kompleks zabudowań z pianki. Kiedy inni wypełniają tym materiałem jakieś szczeliny czy ubytki w ścianach, on postawił w ogrodzie między innymi zadaszony domek, ogrodzenia, różne ścianki, olbrzymie grzyby, klomby. Pracował przez kilka lat. Bajeczny ogród robił olbrzymie wrażenie. Wszytko wydawało się ciężkie, jakby ze skały. W rzeczywistości była to krucha i bardzo lekka pianka.

Niestety, także łatwo paliła się kiedy w 2015 roku część niezwykłej budowli strawił zaprószony przypadkowo pożar.

Prezentujemy galerię zdjęć zrobionych w 2014 roku, jeszcze przed pożarem.