W Wałbrzychu w tym miesiącu przybyło Lottomilionerów

Już siedmioro wałbrzyszan stało się milionerami (albo powiększyło swój majątek o co najmniej milion złotych) za sprawą wygranej w Lotto lub Lotto Plus. W maju bowiem padła w naszym mieście „szóstka” w Lotto Plus. Szczęśliwiec wygrał równo milion złotych dzięki złotówce dołożonej do ceny zakładu Lotto. Zakład kupił w punkcie przy ul. Kusocińskiego 5 w Wałbrzych a wybrał metodę chybił trafił. Warto dodać, że wałbrzyski rekord wysokości wygranej odnotowano 14 listopada 2019 roku - 10 512 457,60 zł. Pod kolejnymi zdjęciami przypominamy jakie wygrane, w wysokości miliona złotych lub więcej, padały w Wałbrzychu, a jedna także w Szczawnie-Zdroju.

