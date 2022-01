W Wałbrzychu zwolnili. Na razie tylko trzy mandaty za ponad 31 km/h

Wysokość mandatów według nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku, taryfikatora robi wrażenie na kierowcach. Jeżdżą wolniej, starają się nie łamać przepisów. W Wałbrzychu także. Ale nie wszyscy. W pierwszych czterech dniach roku w naszym mieście „wpadły” trzy osoby, które przekroczyły prędkość powyżej 30 km/h. Mandaty karne w tych przypadkach zaczynają się od 800 złotych, a wcześniej maksymalny wymiar kary wynosił do 500 złotych.

W czasie pierwszych czterech dni roku policjanci z naszej drogówki ujawnili w sumie 32 wykroczenia związane z jazdą z nadmierną prędkością.

– 16 ujawnionych wykroczeń związanych z przekroczeniem przez użytkowników pojazdów dozwolonej prędkości dotyczyła przekroczenia jej w przedziale 11-20 km/h. W przedziale od 21 do 30 km/h funkcjonariusze ujawnili natomiast 13 wykroczeń. Dwa czyny dotyczyły prędkości od 31 do 40 km/h, a jedno zakresu prędkości od 41 do 50 km/h. Nikt nie utracił prawa jazdy – informują w wałbrzyskiej Policji.