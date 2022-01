W wałbrzyskich biedaszybach już mało kto kopie węgiel. Pamiętacie, jak była tu cała masa kopaczy? Zdjęcia sprzed lat!

W Wałbrzychu właściwie nie ma już problemu biedaszybów. Do kopania nie zachęcają podwyżki cen węgla i zapowiedzi podwyżek cen prądu i gazu.

– To obecnie zjawisko incydentalne. Gdzieś od czasu do czasu pojawiają się jeszcze dwie, trzy osoby, które wykopią dziurę. Wydobycie, handel takim nielegalnym węglem już jednak raczej nie istnieje. Część pokładów została wybrana. Także chyba ludzie zorientowali się, że ten węgiel jest marnej jakości – mówi Kazimierz Nowak, komendant wałbrzyskiej straży miejskiej.

Dodaje, że ostatnio zasypali biedaszyb w okolicach ulicy Świdnickiej, a opuszczony w pobliżu ul. Ludowej sam zawalił się. – Teraz mamy masę pracy w związku z covidem – mówi komendant.

A był czas, że w Polsce Wałbrzych kojarzono z biedaszybami. Stało się o nich głośno kiedy w latach 90 ubiegłego wieku, po zamknięciu kopalń węgla kamiennego, zaczęła ich tu powstawać cała masa. Była bieda, ogromne bezrobocie i wielu byłych już górników, którzy potrafili m.in. wykonywać profesjonalne obudowy. Płytkie, łatwo dostępne pokłady kusiły. W Wałbrzychu i okolicy kopały setki osób. Podczas tego nielegalnego wydobycia dochodziło niestety do wypadków, bywało, że śmiertelnych. Między innymi dlatego, że z czasem prawdziwi górnicy wykruszali się - rezygnowali z kopania, umierali. Ich miejsce zajmowali młodzi, którzy często o prawdziwym górnictwie nie mieli pojęcia. Kopali, bo nie chciało im się wstawać rano do pracy. Bo do tzw. dziury mogli iść nawet pijani.

No i zarobek był całkiem przyzwoity. Teraz o pracę znacznie łatwiej, na taki węgiel nie ma zapotrzebowania...