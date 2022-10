W wałbrzyskiej Palmiarni mieszka już 10 lemurów, które przyjechały z ZOO w Czechach (ZDJĘCIA)

W latach 2017- 2019 w ramach realizowanego z ogrodem zoologicznym z Dvůr Králové n/Labem, polsko-czeskiego projektu Z tropiku do tropiku na polsko-czeskim pograniczu ze środków europejskich i własnych gminy Wałbrzych wyremontowano pierwszych siedem szklarni oraz towarzyszące im dwa budynki gospodarcze. Remont objął zabytkowe oranżerie o powierzchni 1100 metrów kwadratowych. Całkowita wartość projektu wynosiła 1 683 584,32 EUR, z czego do Wałbrzycha trafiło dofinansowanie (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie 575 789,41 EUR. Jednak najwdzięczniejszym efektem tego europejskiego przedsięwzięcia była przeprowadzka do Palmiarni z czeskiego zoo trzech lemurów katta, dla których stworzono specjalny wybieg. Juliano, Tytus i Olaf, bo takie imiona nadali im w ramach konkursu mali wałbrzyszanie, są dziś ulubieńcami odwiedzających Palmiarnię. Futrzaki rodem z Madagaskaru dołączyły do żyjących w wałbrzyskich tropikach żółwi, ryb i ptaków. Dzięki renowacji nieużytkowanych od dawna, skorodowanych szklarni, w kompleksie pojawiły się nowe przestrzenie wystawiennicze. Prezentowana jest w nim na stałe jedna z największych w Polsce kolekcji drzewek bonsai, a podczas wystaw czasowych chociażby rośliny mięsożerne, japońskie chryzantemy czy lawenda z Prowansji.

W sezonie wiosenno-letnim, który na południu Polski trwa do późnej jesieni, drzewka bonsai przenoszone są na wewnętrzne dziedzińce między głównymi szklarniami. Niektóre z iglaków pod gołym niebem prezentowane są przez cały rok. Na tym obszernym terenie znajduje się także elegancki ogród letni kawiarni oraz dom pawi.

W 2020 roku wyremontowano za 215 tys. zł największą ze szklarni bocznych (250 metrów kwadratowych), w której mieści się popularna kawiarnia Pod Palmami. Rok później warte ponad 400 tys. zł prace renowacyjne objęły najbardziej skorodowaną szklarnię, w której w otoczeniu m.in. palm, hibiskusów, anturium i papirusów żyją dziś pawie i papugi. Dla mniejszych ptaków wybudowano stylową wolierę.

Prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków, renowacja elementów metalowych i szklanych oraz posadzek to widoczny, ale nie jedyny zakres prac remontowych w Palmiarni. Ponadto w ostatnich latach rozbudowano monitoring, przeprowadzono remonty kotłowni i budynków socjalnych oraz zmodernizowano linię zasilająca i przebudowano główną rozdzielnię prądu. Każdemu remontowi towarzyszą nasadzenia tysięcy nowych roślin. Pod szklanym dachem oprócz udostępnianych dla turystów części zabytkowej, sklepu i kawiarni, znajdują się także pracownie, przestrzenie szkoleniowe i szpital dla roślin.

Diametralnie zmieniło się także otoczenie zabytkowego kompleksu, a ogród o każdej porze roku prezentuje się coraz okazalej. Uformowane w fantazyjne formy wiecznie zielone krzewy, ponad stuletnie rododendrony, azalie i magnolie oraz odtworzone, historyczne rabaty sprawiają, że to ulubione miejsce nowożeńców i modelek. Tej zimy już po raz drugi można przenieść się tu całą rodziną do zaczarowanej krainy Ogrodów Światła. Inne imprezy, które wpisały się do kalendarza Palmiarni w Wałbrzychu to jesienna farma dyń, powitanie wiosny, noc świętojańska. Coraz wyższe są także krzewy winorośli posadzonej na jednym z wewnętrznych dziedzińców. Nawiązano w ten sposób do przedwojennej tradycji, kiedy jedna ze szklarni nazywana była Domem Winorośli.

Całość przeprowadzonych do tej pory prac remontowych opiewa na kwotę ponad 12 mln. zł. Objęła ponad 2100 metrów kwadratowych metalowo-szklanych i murowanych konstrukcji i obiektów. Stanowi to 53 procent uratowanego, unikatowego na europejską skalę obiektu.