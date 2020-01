W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie ma czasu na stagnację

Wielomilionowe inwestycje w Wałbrzychu i okolicy, blisko pół miliona złotych na wsparcie finansowe i rzeczowe lokalnych inicjatyw, uruchomienie funduszu pożyczkowego dla gmin oraz decyzja o budowie nowych hal przemysłowych pod wynajem – to był pracowity i udany rok dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Rok 2019 przyniósł 19 nowych projektów inwestycyjnych na terenie południowo-zachodniej Polski, które opiewają na łączną kwotę 1,3 mld złotych. Największa inwestycja zostanie zrealizowana w Wałbrzychu. Toyota ogłosiła podwojenie linii produkcyjnych związanych z napędami hybrydowymi. W 2020 roku rozpocznie się rekrutacja co najmniej kilkudziesięciu nowych pracowników do wałbrzyskiej fabryki. Dzięki projektom związanym z technologią hybrydową poziom inwestycji Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach wzrośnie do ponad 5,5 miliardów złotych a zatrudnienie do około 3000 osób. Należy podkreślić, że po raz pierwszy w historii na czele przedsiębiorstwa stanął Polak. Dariusz Mikołajczak, wraz z nowym rokiem objął funkcję prezesa wałbrzyskiego i jelczańskiego zakładu.