W Walimiu blisko rekordu. Orkiestra grała aż miło. Zobaczcie zdjęcia! Paweł Gołębiowski

W Walimiu w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano blisko 32 tysiące złotych (przeliczanie jeszcze trwa). To znakomity wynik, prawie tyle co przed rokiem, kiedy było to 32 900 zł. A w pandemii takich akcji nie prowadzi się łatwo. W Walimiu były jednak m.in. Motoorkiestra, akcja Kup Misia, ciasta i ciasteczka, gastrostrefa po .... kociołku panoramiksa. Solidnie pomagał Walim Rajdowy. Zobaczcie zdjęcia.