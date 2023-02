W Walimiu mieli młodych gości z zaprzyjaźnionej gminy Świerzno!

Do gminy Walim przyjechała ostatnio grupa uczniów z zaprzyjaźnionej gminy Świerzno (województwo zachodniopomorskie, powiat kamieński). Ponad 30 gości, którzy mieli akurat ferie zimowe, przebywało w Walimiu od soboty, 11 lutego do wtorku, 14 lutego. Mieszkali i stołowali się w Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu. W trakcie pobytu młodzież wraz z opiekunami zwiedziła Zamek Grodno, Sztolnie Walimskie oraz gościnnie Zamek Książ. Wypuszczali się też do Wrocławia.

Na Zamku Grodno gości cieplutką herbatą i przepysznym naleśnikiem, powitali właściciele Karczmy Rycerskiej. Kto chciał pojeździć na nartach mial okazję pouczyć się tej sztuki pod wprawnym okiem instruktorów z Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej SkiSowa, a Wioletta Sowa – dyrektor CKiT w Walimiu zaprosiła gości na miłe spędzenie wolnego czasu przy grach i zabawach .

Grupę ze Świerzna odwiedziła też Aleksandra Ignaszak, sekretarz gminy Walim. Wręczyła wszystkim upominki w postaci gadżetów gminnych oraz słodycze.