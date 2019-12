W Walimiu „Seniorze nia daj się. bądź czujny!"

jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do danych osoby dzwoniącej do nas, czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to.

Zgłaszajmy takie sytuacje na policję, konsultujmy z rodziną,

pamiętajmy, żeby nie dać się namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu, nie wyrzucać ich przez okno, nie pozostawiać we wskazanym przez oszusta miejscu,

nie udostępniajmy kodów, haseł, danych do kont bankowych a tym bardziej swoich danych osobowych osobom nieznanym ani przez telefon.

Przestrzeganie tych kilku zasad może uratować nasze, często długo odkładane, oszczędności życia. Równie ważne jest dbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkań. Zamykajmy drzwi na klucz, nie wpuszczajmy obcych do domu, weryfikujmy, kto stoi za drzwiami.

Pamiętajmy również, że odpowiedzialność za osoby starsze spada na młodszych członków rodziny. Odwiedzajmy swoich rodziców i dziadków najczęściej, jak to jest możliwe. Jeśli mieszkamy daleko, poprośmy sąsiadów o pomoc. Dzwońmy do nich, dopilnujmy, aby jak najłatwiej mogli wybrać numer telefonu do nas. Rozmawiajmy z rodzicami i dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony oszustów i o możliwych technikach, z których korzystają. Niech w każdej dziwnej bądź niespotykanej sytuacji, kontaktują się bezpośrednio ze swoimi bliskimi, dziećmi czy wnukami. Warto również zadbać, by osoby starsze nie trzymały dużej gotówki w domach, ponieważ może to ułatwić oszustom ich przestępczy proceder.