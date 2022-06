W WOK sporo się dzieje. Wakacyjne zajęcia, ale nie tylko. Będzie rewelacyjny festiwal. Zobaczcie! Paweł Gołębiowski

Ruszyły już zapisy na wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku od siedmiu do trzynastu lat, organizowane w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. W planie są m.in.: warsztaty, wycieczki na basen czy do kina, ale też np. do kopalni soli w Wieliczce i do ZOO w Czechach.