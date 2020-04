W Zamku Grodno czekają na turystów, ale nie bezczynnie [ZDJĘCIA]

Na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, z powodu pandemii koronawirusa zamkniętym obecnie dla turystów podobnie jak inne takie obiekty w kraju, starają się pożytecznie wykorzystać czas zastoju. Ostatnio malowali ławki, ławostoły, siedziska, przygotowywali miejsca na ogniska. Trochę wcześniej sprzątali teren rezerwatu wokół warowni. Co ciekawe, w lesie była cała masa plastiku i szkła, ale też na przykład fragmenty starej porcelany, jakieś stare monety.

– Robimy to co możemy wykonać we własnym zakresie i na co nie potrzeba zezwolenia konserwatora zabytków – wyjaśnia Grzegorz Sanik menadżer Zamku. Dodaje, że chcą być jak najlepiej przygotowani kiedy już turyści powrócą na stare zamczysko. Zamek Grodno to przecież przepiękna i tajemnicza budowla, owiana wieloma niezwykłymi legendami. Jedna z nich podaje, że w miejscu zamku już w 800 roku pewien angielski rycerz założył czworoboczną drewnianą strażnicę. Pierwszy zachowany dokument świadczący o istnieniu budowli pochodzi z 1315 roku. Wymieniony jest w nim zamek o nazwie Kinsberg i burgrabia Kilian von Haugwitz. W XIX wieku częściowo zrujnowane Grodno przystosowano do celów turystycznych, a do zakończenia II wojny światowej warownia była w posiadaniu rodziny von Zedlitz.

– Turyści chętnie odwiedzają te okolice. Na zamku najwięcej jest ich od maja do sierpnia. Niestety wygląda na to, że w tym roku może być z tym problem, a przecież zamek trzeba utrzymać, ogrzać, zabezpieczyć – mówi Grzegorz Sanik. Nie siedzą zatem bezczynnie. Na fanpage'u Zamku Grodno co tydzień organizowane są na przykład konkursy. Kto najszybciej odpowie na pytanie (przeważnie dotyczące historii) otrzymuje podwójne bilety łączone, które pozwolą wraz z osobą towarzyszącą zwiedzić Zamek Grodni i Sztolnie Walimskie.

Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie dołączyły też do akcji Voucher Turystyczny organizowanej przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. W ramach akcji jej partnerzy przygotowują vouchery na swoje usługi i produkty, które będzie można kupić teraz, a wykorzystać w późniejszym terminie.

Celem jest oczywiście wsparcie branży turystycznej w regionie.

– My oferujemy w promocyjnej cenie vouchery na zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Grodno i Sztolni Walimskich, do wykorzystania do końca roku – mówi Grzegorz Sanik.

Szczegóły oferty:

https://zamekgrodno.pl/voucher-turystyczny/