W Zamku Książ w Wałbrzychu trwa remont i konserwacja stolarki okiennej (FILM I ZDJĘCIA)

Film: Dariusz Gdesz

W tej części zamku aż w siedmiu salach można podziwiać wystawę historycznych fotografii „Książ od kuchni/ Z albumu księcia”. Skrzydło zachodnie wraz z sąsiadującym z nim skrzydłem północnym powstały podczas przebudowy Książa za czasów księcia Jana Henryka XV Hochberg von Pless, w latach 1909-1914. Do charakterystycznych elementów architektury tej strony Książa należą dwie neorenesansowe wieże zwane Basztą Jerzego (od południowego zachodu) i Basztą Białą (od północnego zachodu).

Prace remontowo-konserwatorskie objęły także stolarkę okienną na pierwszym piętrze skrzydła południowego na korytarzu łączącym salony w amfiladzie barokowej z dwudziestowieczną częścią zamku. Biegnący wzdłuż Sali Krzywej korytarz nosi nazwę Hallu Bolka i pamięta czasy średniowiecznych budowniczych zamku. Dodatkowo wyremontowane zostały dwa okna znajdujące się obok tzw. „skałki szczęścia” czyli odsłoniętego fragmentu skały na której wybudowany jest zamek.

-Trzeci co do wielkości zamek w Polsce to zabytek wymagający kompleksowych remontów i ciągłych nakładów finansowych. Remonty i konserwacja bieżąca drewnianej stolarki okiennej odbywają się zgodnie z programem prac konserwatorskich. W ramach tych prac okna zostały uzupełnione o drewniane ubytki, pomalowane oraz wykonano do nich nowe mosiężne okucia (klamki i zawiasy). Wszystkie zostały także uszczelnione. – wyjaśnia prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska.