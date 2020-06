Wakacyjny singiel rockowego zespołu z Wałbrzycha

„Neonów moc” to już piąty singiel z wydanej w 2018 roku płyty wałbrzyskiej grupy. Krążek miał tytuł „Czarny Żółty Biały”.

Utwór ujrzał światło dzienne w piątek o godzinie 12:00. Termin został idealnie dobrany pod zbliżające się wakacje, a w szczególności do oczekiwanych w tym czasie przez każdego z nas weekendów. Zresztą posłuchajcie sami. Na całej płycie „Czarny Żółty Biały” to jedyna tak komercyjna piosenka, która wyróżnia się spośród innych utworów swoim stylem. Jest skoczna i rytmiczna, a smaczkiem tego kawałka pozostaje mocna, rockowa solówka. Wersja singlowa, w odróżnieniu od albumowej, została skrócona o minutę.

- To piosenka o naszym codziennym życiu. Każdy przecież czeka na ten "piątek, piąteczek, piątunio"! Na tę chwilę kiedy może spotkać ze znajomymi i miło spędzić czas - twierdzi Marcin Klasik autor tekstu. Wokalista grupy dodaje, że poranek następnego dnia niestety nie zawsze jest już taki przyjemny. - Wersje singlowe naszych utworów w większości różnią się od tych znajdujących się na obu dotychczas wydanych albumach. Wszystko to zostało przygotowane po to, aby słuchacz po wysłuchaniu wersji skróconej, zaskoczył się tym co usłyszy na albumie – mówi Marcin Świeży – odpowiedzialny w zespole za instrumenty klawiszowe.

Jeżeli komuś podoba się twórczość SILENTlive, to zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z zespołem poprzez stronę internetową lub profil na facebook'u . Tam też można nabyć oba albumy kapeli – pierwszy z 2015 roku zatytułowany „Treści do wolności Waszego umysłu” oraz drugi z 2018 roku – pt. „Czarny Żółty Biały”.