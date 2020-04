Wałbrzych. 100 proc. więcej przemocy domowej! Straszenie benzyną, bicie, szarpanie, wyzywanie...

Tylko w ostatnich dniach policjanci odnotowali dwie takie sprawy. - Do rodzinnego dramatu doszło na Białym Kamieniu. Jak ustalili na miejscu mundurowi, 56-latek pobił matkę powodując u niej liczne siniaki i stłuczenia. Obrażenia były na tyle poważne, że 87-latka trafiła do szpitala. O zdarzeniu policję powiadomiła osoba z rodziny, która przyszła odwiedzić starszą kobietę - mówi Agnieszka Głowacka- Kijek z wałbrzyskiej policji.

Od 1 marca do ub. piątku wałbrzyscy policjanci założyli aż 60 niebieskich kart rodzinom, w których dochodziło do przemocy domowej. W takim samym okresie ubiegłego roku, takich kart założono 35.

To było apogeum sytuacji, w której znalazła się kobieta. Wcześniej syn ją wyzywał, popychał, szturchał... Takie dręczenie schorowanej matki trwało blisko rok. Mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące. Grozi mu 5 lat więzienia.

Na Podgórzu interweniowali policjanci z II komisariatu. Otrzymali zgłoszenie od bliskich agresywnego 39-latka. Mężczyzna po kłótni rodzinnej rozlał w mieszkaniu benzynę i oświadczył, że je podpali. Uciekł z mieszkania, kiedy domownicy zaalarmowali policję. Został zatrzymany, a podczas czynności w mieszkaniu, policjanci znaleźli doniczkę z krzewem konopi indyjskich należącą do 39-latka. Spędzi w reszcie 3 miesiące.

Wzrost przemocy domowej zauważa też adwokat z Wałbrzycha, Jacek Jankowski, do którego coraz częściej zgłaszają się ofiary przemocy. - Działania Państwa podjęte w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w szczególności wprowadzone zasady izolacji i kwarantanny powodują, że częściej dochodzi do aktów przemocy domowej. Nie tylko przemocy fizycznej, ale również psychicznej. Sytuacje w jakiej obecnie znalazło się wiele rodzin, ze względu na zamknięcie ich w domu, często w ciasnych domach z dziećmi powoduje , że napięcie rośnie. Do tego dochodzą napięcia związane na przykład z utratą pracy lub obawa o utratę pracy. Sytuacja tak powoduje, że ludzie częściej sięgają po alkohol lub inne środki psychoaktywne, co dodatkowo potęguje sytuację zagrożenia - zaznacza.