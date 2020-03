Wałbrzych: 122 lata temu po raz pierwszy na ulice miasta wyjechały tramwaje elektryczne (ZDJĘCIA)

Uruchomienie w obecnym Wałbrzychu, a wówczas niemieckim Waldenburgu komunikacji miejskiej opartej o tramwaje elektryczne było inwestycją, która zapewniła miastu dynamiczny rozwój i przyczyniła się do jego obecnego kształtu.

Przede wszystkim, by tramwaje mogły wyjechać na ulice, a właściwie ubite drogi, bo większość torowisk ułożona była wówczas na drogach gruntowych, a dużo mniejsza ich część wkomponowana była w bruk, trzeba było najpierw zbudować elektrownię. Została wzniesiona pomiędzy obecnymi ulicami Wysockiego i Sikorskiego. Do czasów współczesnych przetrwał po niej m.in. duży obiekt zaadaptowana obecnie na internat i halę sportową im. Wałbrzyskich Mistrzów.

Elektrownia dostarczała prąd nie tylko do zasilania trakcji tramwajowej, również latarni ulicznych, zakładów przemysłowych, instytucji i mieszkań prywatnych. Kiedy odbywał się kurs pierwszego tramwaju, obecny Wałbrzych zamknięty był w granicach obecnego Śródmieścia. Pojazdy szynowe łączyły go z niezależnymi wówczas administracyjnie jednostkami. Zostały one później do Waldenburga przyłączone w okresie międzywojennym (Stary Zdrój niem. Altwasser) i na początku lat 50. już do Wałbrzycha (Biały Kamień, Sobięcin, czy Podgórze), stając się dzielnicami miasta.