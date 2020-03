Wałbrzych: 37-latek potrącony na przejściu przy ul. Wroclawskiej

Kolejny raz doszło w naszym mieście do potrącenia na oznakowanym przejściu dla pieszych. Tym razem, 8 marca na ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu 60-letni mieszkaniec Wrocławia nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu przez jezdnię mężczyźnie. 37-letni wałbrzyszanin z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Na szczęście nie ucierpiał bardzo mocno, bo po otrzymaniu pomocy medycznej mógł powrócić do domu.

Natomiast policjanci zatrzymali kierującemu 60-latkowi prawo jazdy i wyjaśniane są okoliczności zdarzenia.