Wałbrzych: 67-latek wziął się za tytoniowy biznes - może posiedzieć trzy lata

Policjanci z wałbrzyskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, we wtorek 23 czerwca zatrzymali 67-latka, który sprzedawał nielegalny tytoń i własnoręcznie robione papierosy bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Wałbrzyszanin miał mieszkaniu 600 takich papierosów i prawie 5 kg tzw. „krajanki”.

– Z tego tytułu straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 5 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli nielegalny towar i uwodnili mężczyźnie posiadanie nielegalnych wyrobów tytoniowych jak i wprowadzanie ich do obrotu - informują w wałbrzyskiej policji. Wyjaśniają też, że zgodnie z kodeksem karno-skarbowym 67-latkowi grozi wysoka grzywna oraz do 3 lat pozbawiania wolności. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu mężczyzny mienie o wartości 3 tys. złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.