Wałbrzych: 81-latek najechał na jadące przed nim auto!

Mamy już jesień, warunki na drogach będą coraz trudniejsze, no i bez względu na porę roku trzeba zachować ostrożność. Wygląda na to, że właśnie brak ostrożności był przyczyną wypadku do jakiego doszło w piątek ma ul. Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

– W wyniku niezachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, 81-letni wałbrzyszanin kierowanym przez siebie samochodem osobowym przed przejściem dla pieszych wjechał swoim pojazdem w tył poprzedzającego samochodu kierowanego przez 30-latka – informują w wałbrzyskiej Policji.

Poszkodowanemu ratownicy medyczni musieli udzielić pomocy, ale na szczęście doznał on niegroźnych dla życia obrażeń ciała.

Policjanci zatrzymali elektronicznie dowód rejestracyjny pojazdu sprawcy za uszkodzenia. Ustalili też, że obaj kierujący byli trzeźwi.