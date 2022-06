Wałbrzych: Awaria na budowie obwodnicy. Pękła wielka rura odprowadzająca ścieki! Paweł Gołębiowski

Do niespodziewanej awarii doszło na budowie zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Jak informuje prezydent miasta, Roman Szełemej, w okolicach ulicy Kolejowej i Chrobrego podczas montowania ekranów akustycznych, uszkodzono wielką rurę kanału sanitarnego. Rura biegnie wzdłuż ulicy Chrobrego, około 6 metrów pod ziemią. Do Wałbrzycha w trybie awaryjnym trzeba było ściągnąć fachowców z firmy „blejkan” ze Szczecina. Pracują oni pomimo weekendu, uszczelniają rurę wprowadzając do niej od wewnątrz specjalne rękawy żywiczne. Na szczęście naprawa nie potrwa długo. Prawdopodobnie prace zakończą się jutro, czyli w poniedziałek, 13 czerwca. Prezydent wyjaśnia, że awaria nie powinna mieć wpływu na termin oddania do użytku obwodnicy. Przejezdność jej głównego odcinka powinna być zapewniona jeszcze w czasie tegorocznych wakacji, być może nawet w lipcu.