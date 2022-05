Wałbrzych: Bez prawa jazdy, na bani – wjechał w ogrodzenie posesji i uciekł!

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 18-latka, który kierowanym przez siebie samochodem wjechał w ogrodzenie posesji przy ul. Beskidzkiej i uciekł. Do zdarzenia doszło 3 maja przed godz. 9. Dzięki relacji świadków, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zaledwie kilkanaście minut później zatrzymali młodego mężczyznę.

Okazało się, że miał prawie promil alkoholu w organizmie, nie mial natomiast uprawnień do kierowania pojazdami.

– 18-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2, wieloletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna – informują w wałbrzyskiej policji.