Wałbrzych: Budowa wieżowca przy ulicy Palisadowej na Podzamczu (ZDJĘCIA)

Obecnie w Wałbrzychu buduje się jedyny wieżowiec mieszkalny. Inwestycja przy ul. Palisadowej jest realizowana przez Spółdzielnię Budowy Domków Jednorodzinnych w Wałbrzychu. Oddanie budynku do użytku zaplanowano na jesień 2020 roku. Blok będzie miał dziewięć kondygnacji. W obiekcie będzie 40 mieszkań o powierzchni od 35 do 80 metrów kwadratowych z balkonami lub loggiami oraz 5 dwupoziomowych apartamentów o powierzchni od 60 do 100 metrów kwadratowych z tarasami.

