Wałbrzych: Budynek przy ul. Dąbrowskiego ostatnie pożegnanie? Co w planie do wyburzenia? [LISTA, ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

Budynek przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 18 w Wałbrzychu jest jednym z kilkudziesięciu gmachów przeznaczonych do wyburzenia i kilkunastu przygotowywanych do wyburzenia w pierwszej kolejności. Zobaczcie jego zdjęcia i poznajcie listę innych budynków przeznaczonych do wyburzenia. Przypominamy listę!