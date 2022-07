Wałbrzych: Co z Osiedlem pod Chełmcem? A jak inne projekty budowlane okolicy? [WIZUALIZACJE I ZDJĘCIA]

Osiedle pod Chełmcem na Białym Kamieniu - jest spowolnienie

Dzielnica Biały Kamień w Wałbrzychu w ostatnich latach rozbudowuje się. Bliskość powstającej obwodnicy i boom budowlany w naszym mieście przyczyniły się do powstania kilku projektów rozbudowy tego rejonu, a także powstania planów zagospodarowania okolicy ul. Ludowej, Piasta oraz Ratuszowej wyznaczających tereny pod zabudowę mieszkaniową. Jednym z największych projektów w tej dzielnicy było Osiedle Pod Chełmcem zaplanowane w malowniczym terenie okolicy ul. Piasta. Początkowo przewidywano, że będą to mieszkania komunalne, ale w miarę rozwoju projektów budowy nowych mieszkań i remontów generalnych starych kamienic założenie to uległo zmianie.

- Przygotowaliśmy cały ten teren do rozbudowy osiedla, ale mniej więcej rok temu podjęliśmy decyzję, zgodnie z zapotrzebowaniem firm deweloperskich, aby to osiedle było realizowane jako projekt mieszkań własnościowych - wyjaśnił prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej podczas ostatniego spotkania on-line z mieszkańcami. Włodarz zaznacza, że przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia postępowań przetargowych dotyczących działek pod budowę na Białym Kamieniu - pod Chełmcem.