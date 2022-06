Wałbrzych: Czy Nowe Miasto może zostać atrakcją turystyczną miasta? Dariusz Gdesz

Nowe Miasto w Wałbrzychu modernistyczna perła na mapie miasta. To wyjątkowa dzielnica, która zachwyca przyjezdnych. Mieszkańcy przyzwyczaili się już do unikatowych rozwiązań architektonicznych. Studenci architektury uczą się na przykładzie Nowego Miasta, jak wzorcowo projektować przestrzenie mieszkalne. Miejsce to zmienia swoje oblicze. Czy stanie się atrakcją turystyczną miasta?