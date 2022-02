Wałbrzych deklaruje pomoc uchodźcom z Ukrainy. I podejmuje już działania!

Wałbrzych nie jest obojętny wobec dramatycznych wydarzeń na Ukrainie. Uruchamiają tu specjalne numery telefonów, pod którymi m.in. uciekający przed straszną wojną będą mogli uzyskać pomoc. Władze miasta nie spodziewają się co prawda, aby na nasz teren dotarły setki czy tysiące uchodźców, jedynie przyjeżdżający w ramach łączenia rodzin, ale zapewniają, że zrobią wszystko aby potrzebującym zapewnić opiekę.

– Staramy się stanąć na wysokości zadania. Od kiedy dotarły do nas pierwsze informacje o zaostrzającej się sytuacji za wschodnią granicą, zaczęliśmy podejmować pierwsze kroki. Odpowiadaliśmy na pytania władz wojewódzkich i państwowych. Nie myśleliśmy, że hipotetyczne wydarzenia staną się realnością. Mamy jednak sytuację wojenną i trzeba działać – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Dodaje, że miasto od zawsze było otwarte na przyjezdnych. Dobrze się tu czuli przyjeżdżający po wojnie z różnych stron świata. Tak jest i teraz. A jeśli chodzi o przyjeżdżających od pewnego czasu licznie z Ukrainy, to wystarczy dodać, że pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. cudzoziemców jest Irena Rerich, która przyjechała do Wałbrzycha właśnie z Ukrainy trzy lata temu.

Pani Irena dyżurowała dotąd w ratuszu, w gabinecie znajdującym się naprzeciwko gabinetu prezydenta, co drugi dzień. Teraz będzie tam codziennie i do godziny 15 będzie odbierała telefon: 519 692 998. Później na problemy uchodźców będą musieli reagować strażnicy miejscy – pod numerem 74 644 48 40.

Chęć pomagania uchodźcom zgłosiła też rada adwokacka w Wałbrzychu.