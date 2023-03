Wałbrzych: Do wyburzenia część dawnego biurowca i klimatyczny budynek oddalony od centrum. Zobacz ich zdjęcia!

Dawny biurowiec przy ul. Beethovena 24A w remoncie, a jego część do wyburzenia

Zaplanowano rozbiórkę części budynku użytkowego należącego do nieruchomości przy ul. Ludwiga van Beethovena 24 A w Wałbrzychu. W ubiegłym roku wykonano projekt jego rozbiórki i uzyskano pozwolenia na to wyburzenie, teraz poszukiwany jest wykonawca, który zgłosi się do 23 marca 2023 i zadeklaruje się wykonać prace wyburzeniowe w ciągu kilku tygodni (40-70 dni) a także uporządkuje teren po zakończeniu robót. Pośpiech jest tu ważny jako że trwa przebudowa pozostałej części budynku należącego do dawnej wałbrzyskiej kopalni.