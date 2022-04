Wałbrzych: Dwa medale zapaśników Zagłębia w Mistrzostwach Polski w Raciborzu! Paweł Gołębiowski

Świetnie spisali się zawodnicy ZLKS Zagłębie Wałbrzych w rozgrywanych w Raciborzu Mistrzostwach Polski juniorów w zapasach w stylu klasycznym. Pojechali tam tylko dwaj reprezentanci naszego klubu, ale obydwaj stanęli na podium. Jakub Miś został wicemistrzem kraju w kat. wagowej do 55 kg. Brązowy medal w kat. wagowej do 63 kg zdobył Mateusz Kaczor. W Raciborzu rywalizowało 123 zawodników z 43 klubów z całej Polski. – Mistrzostwa zaliczamy do udanych, mimo braku złotego medalu – mówią w klubie z Wałbrzycha. Dodają, że w roku ubiegłym Miś stał na trzecim miejscu podium w kat. do 55 kg. a Kaczor na drugim w kat. do 63 kg.