Wałbrzych: Dwaj włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku

Wałbrzyscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy włamali się do mieszkania przy ulicy Armii Krajowej. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. 32 i 30-latek wybili szybę w oknie i weszli do mieszkania w dzielnicy Stary Zdrój. Nie zostali jednak niezauważeni. Powiadomieni policjanci zjawili się błyskawicznie na miejscu i zatrzymali włamywaczy na gorącym uczynku. Teraz dwóm wałbrzyszanom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.