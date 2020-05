Wałbrzych: Dwaj złodzieje sklepowi w rękach policji!

Jednego dnia wałbrzyscy policjanci zatrzymali dwóch złodziei sklepowych. Pierwszy trafił w ręce funkcjonariuszy kryminalnych wałbrzyskiej komendy 27 maja przy ul. Parkowej. 19-latka z Boguszowa-Gorc zatrzymano, bo w marcu przywłaszczył telefon komórkowy i przenośny głośnik należący do jego znajomego (spowodował straty w wysokości 900 złotych). Młodemu meżczyźnie w toku czynności procesowych udowodniono, że w okresie od stycznia do marca tego roku sześc razy ukradł markowe ubrania z jednego ze sklepów w centrum Wałbrzycha o łącznej wartości ponad 6 tysięcy złotych. Straty w wysokości kilku tysięcy złotych spowodował też 25-letni wałbrzyszanin zatrzymany tego samego dni na ul. Wieniawskiego. On z jednego ze sklepów w dzielnicy Podzamcze wykradł materiały dekoracyjne domu. Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów. Grozo im do 5 lat więzienia.

