Wałbrzych: Dwaj złodzieje w rękach policjantów z dwójki

Policjanci z drugiego komisariatu w Wałbrzychu w miniony czwartek zatrzymali dwóch złodziei. Najpierw w ich ręce wpadł 17-latek, który na początku czerwca ukradł z jednej z wałbrzyskich drogerii perfumy o wartości ponad 600 złotych. Policjanci prowadzili działania operacyjne i na podstawie nagrań z monitoringu oraz własnych ustaleń wytypowali tego mieszkańca naszego powiatu. 17-latkowi grozi do 5 lat więzienia.

Nawet 10 lat może natomiast spędzić za kratkami 25-latek z Wałbrzycha, którego policjanci z dwójki zatrzymali kilka godzin później. – Mężczyzna ukrywał się przed śledczymi, po tym jak włamał się do mieszkania z którego zabrał sprzęt RTV o wartości powyżej 4 tysięcy złotych - informują w wałbrzyskiej policji.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśniania.