Wałbrzych: Dzieje się na budowie obwodnicy. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Żeromskiego!

Postęp prac na budowie zachodniej obwodnicy Wałbrzycha wymusza wprowadzanie co jakiś czas zmian w organizacji ruchu. Ostatnio wprowadzano takie np. na ul. Chrobrego. Dojazd do hurtowni opakowań JANA, MED-CENTER, Pogotowia Ratunkowego i posesji tam położonych, odbywa się wyłącznie od strony pl. Grunwaldzkiego wzdłuż ul. Chrobrego. Wyjazd z tej ulicy odbywać się natomiast przez ul. Czerwonego Krzyża. Dotychczasowe, tymczasowe zjazdy z ul. Kolejowej zostały zamknięte ze względu na prace przygotowawcze, a następnie prowadzenie robót bitumicznych.

Teraz, wykonawca informuje, że od poniedziałku, 20 czerwca do końca miesiąca nastąpią zmiany przy ul. Żeromskiego. – Ze względu na prace bitumiczne oraz prace wykończeniowe zamknięty zostanie dotychczasowy zjazd z drogi powiatowej na ul. Żeromskiego (na wysokości ul. dra Oczki). Wjazd na ul. Żeromskiego umiejscowiony będzie na wysokości cmentarza (w śladzie dawnej drogi prowadzącej przez ul. Żeromskiego).

Zobaczcie mapki miejsc gdzie wprowadzono zmiany i trochę zdjęć z budowanej obwodnicy.