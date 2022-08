Wałbrzych: Dzielnica Sobięcin zostanie bez przychodni zdrowia. Co ze skierowaniami do specjalistów i dokumentacją medyczną? Elżbieta Węgrzyn

Niedawno potwierdziliśmy wygaszenie w przychodni na Sobięcinie stomatologii, dziś przyszło nam ogłosić smutny fakt, że już za kilka dni dzielnica Sobięcin straci bardzo ważne dla mieszkańców miejsce. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowy Sobięcin" Sp. z o.o. rozwiązuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do jakich przychodni mogą się przepisać mieszkańcy tej i innych dzielnic, którzy leczyli się przy ul. Karkonoskiej, co ze skierowaniami do specjalistów i dokumentacją medyczną?