Wałbrzych: Dziesiątki kamienic do przebudowy! Rekordowe nakłady na remonty i budowę nowych mieszkań

Pierwszy gminny remontowany ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

- Właśnie rozpoczęliśmy procedurę przetargową dotyczącą robót budowlanych zaplanowanej kompleksowej przebudowy budynku przy ul. 1 Maja 82 w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. To pierwszy z kilkudziesięciu budynków w naszym mieście, które będą remontowe z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Znany jest też wykaz budynków, które będą modernizowane w pierwszej kolejności. Na wszystkich tych obiektach toczą się prace projektowe. Pierwsze dokumentacje powinny spływać na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku - mówi Kacper Nogajczyk, prezes zarządu Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu.

W kamienicy przy 1 Maja 82 ma powstać 25 mieszkań komunalnych, przydział na nie otrzymają mieszkańcy oczekujący na takie lokale. Wykonawcy zainteresowani tym kontraktem mogą się zgłaszać do 7 października, remont zaś może potrwać rok.

Paweł Gołębiowski

Do pierwszej transzy remontów trafiły budynki, których dokumentacja przebudowy jest już gotowa lub też projektowanie jest mocno zaawansowane. Przetargi na ich przebudowę powinny zostać uruchomione najpóźniej w pierwszym kwartale 2023 roku. Do dwóch tych grup zaliczamy gmachy przy:

Armii Krajowej 5 i 9;

Piotra Skargi 7, 8, 9 i 10;

Paderewskiego 19,

Młynarska 25 i 26,

Brzechwy 13;

Pankiewicza 6;

1 maja 82;

Stara 2 i 3;

Kościelna 3a,

Okrężna 10;

11 listopada 93;

Mieroszowska 9.

Zgodnie z założeniami z Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2019-2023 ze środków EBOR modernizacji mają być poddane 52 budynki. Wszystkie zostaną kompleksowo przebudowane i poddane termomodernizacji. Zostanie zmieniony układ funkcjonalny lokali mieszkalnych, mieszkania zostaną wyposażone w łazienki oraz dostosowane do wymagań mieszkańców i obowiązujących standardów. Ponadto zostaną zamontowane windy dla podniesienia atrakcyjności oraz dostępności lokali. Wszędzie zostaną zastosowane ekologiczne źródła ogrzewania mieszkań. Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy – poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła”, miał opiewać na około 138 mln złotych, a realizacja zadania przewidziana jest do roku 2026.