Wałbrzych: Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego mówili o Polskim Ładzie

Specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wyjaśniali dzisiaj (20 stycznia) jak powinniśmy odnaleźć się w Polskim Ładzie. Nie wszyscy bowiem poznali już i zrozumieli zasady zreformowanego systemu podatkowego.

– Takiej reformy nie było od 20 lat. To rewolucja. Pewne niedogodności i pomyłki mogły się zdarzyć. W efekcie 36 tysięcy emerytów miało potrącone świadczenia niezgodne z przepisami, ale w lutym dostaną zwrot pieniędzy – mówił Bogusław Szpytma, wicewojewoda dolnośląski.

Wyjaśniał, że Polski Ład wprowadzono po to, żeby w kieszeniach Polaków zostało więcej pieniędzy. Skorzystać ma 18 milionów rodaków, a w ich kieszeniach ma zostać w sumie 17 miliardów złotych. Wicewojewoda wyjaśniał, że najwięcej zyskają zarabiający do 4900 brutto i emeryci. .