Wałbrzych: Epidemia, a on sobie jechał i to kompletnie pijany

Epidemia, a on jechał i to nietrzeźwy

To nic, że mamy czas epidemii, że mamy wychodzić z domów tylko w sytuacji absolutnej konieczności. Dotyczy to także przemieszczania się samochodem. Do niektórych to nie dociera. Wyjątkowym brakiem odpowiedzialności wykazał się 63-latek, którego w minioną sobotę, podczas jazdy samochodem, zatrzymali wałbrzyscy policjanci. Około godz. 19 jechał ul. Wrocławską w dzielnicy Szczawienko. Kiedy zauważył prowadzących działania kontrolne funkcjonariuszy zjechał wcześniej na parking. Było już jednak za późno. Okazało się, że mążczyzna jest w stanie upojenia alkoholowego. Badanie wykazało 1,87 promila alkoholu w organizmie. Policjanci w trakcie czynności odebrali wałbrzyszaninowi prawo jazdy kat. A i B. 63-latek za popełniony czyn odpowie teraz przed sądem.