Wałbrzych: Fabryka Porcelany „Krzysztof" w likwidacji - jest plan utworzenia „Manufaktury Krzysztof"!

Wiele wskazuje na to, że przestanie istnieć wałbrzyska Fabryka Porcelany Krzysztof, a w mieście pojawi się „Manufaktura Krzysztof”. To jednak nie będzie jakiś konkurencyjny zakład, czy następca słynnej na cały świat fabryki z blisko 200 letnią historią. Miasto postanowiło stworzyć coś co będzie rodzajem pamiątki po „Krzysztofie”.