Wałbrzych: Festiwal Twórczej Wyobraźni na Starej Kopalni. Koncert Jacka Bończyka (ZDJĘCIA)

W programie znalazło się aż 6 koncertów. Na scenie zobaczymy Jacka Bończyka w repertuarze Wojtka Młynarskiego czy Mariusza Lubomskiego z nowym albumem „Sęk you”. Nie zabraknie także występu najstarszego zespołu jazzowego w Polsce String Connection oraz Ghostmana łączącego w swojej muzyce elementy jazzu, world music oraz afrykańskiej i arabskiej muzyki ludowej. Muzycznych wrażeń dostarczy także publiczności Michał Rudaś - wokalista znany w Polsce z programów rozrywkowych tj. Jaka to melodia, Taniec z gwiazdami, The Voice of Poland. Na zakończenie odbędzie się niemal dwugodzinny koncert w wykonaniu Piotra Bukartyka i muzyków z grupy Ajagore.

W ramach wydarzenia odbędą się również spotkania autorskie: z Jakubem Żulczykiem – autorem głośnej powieści „Ślepnąc od świateł” , Agnieszką Szpilą – autorką książki „Łebki od szpilek” i ambasadorką Wałbrzycha oraz Andrzejem Stasiukiem – polskim prozaikiem i poetą.