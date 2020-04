Wałbrzych: Gdzie jedziecie? Po co? Pytają policjanci i żołnierze na ulicach miasta [ZDJĘCIA]

Dziś w Wałbrzychu, podobnie jak w innych miastach Polski, akcja policji i żołnierzy. Dziwnie mogli się czuć kierowcy, którzy zostali zatrzymani na ulicy Wrocławskiej, a mundurowi z pełną powagą wypytywali o cel przejażdżki.... Gdzie jedziecie, po co, dlaczego? To nie żarty. Policjanci sprawdzali, ile osób jedzie w samochodzie i po co. Nie zważali też na to, że tworzy się potężny korek. Kontrole będą prowadzone w różnych miejscach powiatu. Kliknij "przycisk galeria".

Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo