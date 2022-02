Wałbrzych: Hala JoysonQuin rośnie w oczach. We wrześniu otwarcie (ZDJĘCIA)

JoysonQuin Automotive Systems Polska to producent kierownic i elementów dekoracyjnych do wnętrz samochodów, który działa w Wałbrzychu od przeszło 20 lat. Kolejny projekt inwestycyjny związany jest z budową nowego zakładu, w którym produkowane będą wysokiej jakości detale ozdobne do drzwi i kokpitów. Produkty Joysonquin zostaną zamontowane w pojazdach takich marek jak BMW, Audi czy Mercedes.