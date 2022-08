Wałbrzych i jego mieszkańcy zagrają w serialu. Jakie miejsca uwiecznią filmowcy? Możesz dołączyć do obsady!

31 sierpnia rusza największy projekt filmowy filmowy tego roku. W Wałbrzychu i okolicy powstaje 8-odcinkowy serial dla znanej platformy streamingowej.

- Zdjęcia potrwają do 20 października i będą prowadzone w różnych miejscach w regionie. Zachęcamy do dołączenia do grona statystów - to nie tylko praca, ale też ciekawa przygoda - mówi Sebastian Grempka, reżyser obsady i koordynator statystów z okręgu wałbrzyskiego występujących w tej produkcji.