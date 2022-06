Wałbrzych i Szczawno-Zdrój: Zmiana organizacji ruchu w rejonie Piaskowej Góry!

Otwarcie każdego kierunku cieszy. Budzi mniej kontrowersji niż nowa organizacja ruchu na dawnym rondzie. Jak informuje Budimex S.A., skrzyżowanie to już sprawia kierowcom mniej problemów.

- Nasza codzienna obserwacja wykazuje, że kierowcy rewelacyjnie radzą sobie z wykorzystaniem wszystkich pasów umożliwiających określone manewry. Przez co wykorzystywana jest cała przepustowość skrzyżowania. Tym bardziej nas to cieszy, biorąc pod uwagę fakt, że takie skrzyżowania, choć są spotykanym rozwiązaniem to jednak skomplikowany układ pasów może nastręczać nieco trudności w ich pokonywaniu - wyjaśnia wykonawca i dodaje, że zauważalne są także utrudnienia w ruchu w godzinach szczytu, co nieuniknione.