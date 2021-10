Wałbrzych i wałbrzyszanie na zdjęciach z 2004 roku i później. Poznajecie ludzi i miasto? [NOWE ZDJĘCIA] red.

Wałbrzych i wałbrzyszanie w 2004 roku i trochę później. To zdjęcia z naszego archiwum. Zobaczcie, jak wyglądało miasto i my sami. To okres, kiedy sporo się w Wałbrzychu działo. Do pracy i szkoły jeździliśmy nyskami, pojawiły się biedaszyby, były protesty, a Polakami wstrząsnęła śmierć papieża. Zobaczcie zdjęcia z tego okresu. Poznajecie miasto i ludzi?